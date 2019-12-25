Боррель: две трети зерна с Украины идут "в страны, которые в нем нуждаются"

В ЕС не рассказали, как именно определяются эти страны.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что две трети зерна с Украины идут "в страны, которые в нем нуждаются". Об этом специалист рассказал на министерском заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Эксперт не стал уточнять, каким образом внешнеполитическая служба ЕС определяет данные государства.

Две трети зерна с Украины идут в те страны, которые в нем нуждаются больше всего, а не европейцам. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

Боррель напомнил о том, что Евросоюз активно поддерживает зерновую сделку по морскому экспорту и по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины в европейский регион как сухопутным, так и речным путем. Грузы поступают через так называемые "линии солидарности". Жозеп Боррель полагает, что такими усилиями не получится предотвратить продовольственный кризис, но можно его смягчить.

Боррель: ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций