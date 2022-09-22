Боррель: ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине

Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пояснил, что в Брюсселе продолжат предоставлять киевскому режиму военную помощь и проводить антироссийскую санкционную политику.
Этого не произойдет - мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Рецепт тот же – военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Боррель: ЕС введет дополнительные санкции против российского руководства.
Фото и видео: European Commission
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