Боррель: ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине

Глава дипломатии Евросоюза рассказал о внешней политике.

Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пояснил, что в Брюсселе продолжат предоставлять киевскому режиму военную помощь и проводить антироссийскую санкционную политику.

Этого не произойдет - мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Рецепт тот же – военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель: ЕС введет дополнительные санкции против российского руководства.

Фото и видео: European Commission