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Боррель: ЕС введет дополнительные санкции против российского руководства

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Дипломат оценил недавнее заявление Владимира Путина о ядерном арсенале.

Жозеп Боррель: главы МИД ЕС обсудят на экстренной встрече в Нью-Йорке новые санкции против РФ. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии Евросоюза сделал в рамках брифинга с журналистами, проведенного на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Спикер пояснил, что на мероприятии будут присутствовать лидеры внешнеполитических ведомств из 27 государств. Европейские чиновники будут дальше поддерживать украинскую сторону.

У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтобы предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель добавил, что руководство Евросоюза не намерено вмешиваться в конфликт на Украине.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, мид, санкции, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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