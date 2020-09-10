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Замглавы МИД Польши потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

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Он напомнил, что Польша не выдает россиянам туристические визы уже несколько месяцев.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

Шинковский напомнил, что Польша не выдает россиянам туристические визы уже несколько месяцев. Замглавы МИД уточнил, что выдачу виз ограничили на 80%. Он призвал ввести такую же политику на уровне ЕС,

Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей.

Шимон Шинковский вель Сенк, замглавы МИД Польши

Ранее мы сообщали, что глава МИД Дании готов ограничить выдачу виз для российских туристов.

Видео: Polskie Radio

Теги: виза, евросоюз, мид польши, ограничение, россияне, шимон шинковский вель сенк
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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