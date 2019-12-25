Глава МИД Дании готов ограничить выдачу виз для российских туристов

По его словам, россиянам сейчас нельзя проводить свой отпуск в Европе.

Глава МИД Дании Еппе Кудуф готов ограничить выдачу виз для российских туристов. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV 2.

По словам дипломата, он готов принять это решение, даже если в ЕС не будет общего решения по данному вопросу. Кудуф отметил, что власти Дании определят ограничения, которые сократит количество выдаваемых россиянам туристических виз.

Он также подчеркнул, что россиянам сейчас нельзя проводить свой отпуск в Европе.

Ранее мы сообщали, что Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы.

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