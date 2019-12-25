Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы

Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, которые уже успела выдать российским гражданам. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Пекка Хаависто сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляция брифинга проводилась на официальном канале профильного ведомства. Чиновник напомнил, что правительство ранее уведомило об ограничениях в выдаче документов путешественникам из РФ. Сокращение составит порядка 10%.
Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий.
Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии
Глава МИД Финляндии напомнил о том, что вопрос о дальнейших антироссийских ограничениях будет подниматься на заседании стран-членов Евросоюза. Проведение мероприятия запланировано на конец августа текущего года. В сентября число принимаемых заявление на визу в Финляндию из России сокращено до 500 в день. Из этого показателя только 20% от всего времени дипломатов зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, которые должны пересечь границу по альтернативным причинам.
Финляндия собирается сократить выдачу виз россиянам.
Фото и видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö
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