Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы

Пекка Хаависто рассказал о том, что попасть в страну россиянам можно будет по уже выданным шенгенским документам.

Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, которые уже успела выдать российским гражданам. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Пекка Хаависто сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляция брифинга проводилась на официальном канале профильного ведомства. Чиновник напомнил, что правительство ранее уведомило об ограничениях в выдаче документов путешественникам из РФ. Сокращение составит порядка 10%.

Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии напомнил о том, что вопрос о дальнейших антироссийских ограничениях будет подниматься на заседании стран-членов Евросоюза. Проведение мероприятия запланировано на конец августа текущего года. В сентября число принимаемых заявление на визу в Финляндию из России сокращено до 500 в день. Из этого показателя только 20% от всего времени дипломатов зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, которые должны пересечь границу по альтернативным причинам.

Финляндия собирается сократить выдачу виз россиянам.

Фото и видео: YouTube / Suomen ulkoministeriö

