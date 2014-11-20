Финляндия собирается сократить выдачу виз россиянам

В приоритете будут граждане, у которых есть основания для приезда в страну.

МИД Финляндии выступает за то, чтобы значительно сократить количество виз, которые будут выдаваться гражданам России. Об этом в эфире Yle заявил глава ведомства Пекка Хаависто.

Сейчас в МИД разрабатывают специальную модель, согласно которой в приоритете будут находиться заявители, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Хаависто считает такое решение вполне разумным.

На данный момент от россиян получают около тысячи заявлений в день. В будущем их число планируют сократить до 100-200.

Финляндия хочет, чтобы у Евросоюза была общая позиция по поводу выдачи виз гражданам РФ.

Ранее стало известно о том, что Эстония закрывает границу для граждан РФ с шенгенской визой.

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Фото (архив): YouTube / TVP World