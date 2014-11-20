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Финляндия собирается сократить выдачу виз россиянам
Сегодня, 10:43
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Финляндия собирается сократить выдачу виз россиянам

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В приоритете будут граждане, у которых есть основания для приезда в страну.

МИД Финляндии выступает за то, чтобы значительно сократить количество виз, которые будут выдаваться гражданам России. Об этом в эфире Yle заявил глава ведомства Пекка Хаависто.

Сейчас в МИД разрабатывают специальную модель, согласно которой в приоритете будут находиться заявители, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Хаависто считает такое решение вполне разумным. 

На данный момент от россиян получают около тысячи заявлений в день. В будущем их число планируют сократить до 100-200. 

Финляндия хочет, чтобы у Евросоюза была общая позиция по поводу выдачи виз гражданам РФ. 

Ранее стало известно о том, что Эстония закрывает границу для граждан РФ с шенгенской визой. 

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Фото (архив): YouTube / TVP World

Теги: финляндия, шенгенская виза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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