Эстония закрывает границу для граждан РФ с шенгенской визой

Ранее в МИД Эстонии призывали прекратить выдачу виз россиянам в других странах.

Эстония закрывает въезд в страну на граждан РФ. Это коснется даже тех, у кого на руках есть шенгенская виза. Но исключения все же будут. Об этом 11 августа сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, его слова приводит "ТАСС".

Санкции вступят в силу через неделю. Исключения составят сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, граждане, которые занимаются международными перевозками или имеют право на свободное передвижение по законам Евросоюза. Также въехать в Эстонию смогут близкие родственники граждан республики, обладатели постоянного вида на жительство и лица, которым въезд в страну нужен по гуманитарным соображениям.

Напомним, сейчас ЕС рассматривает предложение о запрете шенгенских виз для россиян. На данный момент туристические визы перестали выдавать, помимо Эстонии, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды. Премьер-министр Эстонии Каи Каллас считает, что посещение Европы для русских является "привилегией".

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Фото: Piter.tv