В России планируют ввести дополнительные льготы для малоимущих на оплату электроэнергии

Снижение тарифом планируется осуществить за счет повышения тарифов для более обеспеченных граждан.

Правительство России обсуждает введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Это касается субсидирования тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета РФ.

В новый механизм поддержки малоимущих могут включить граждан с высокими доходами.

В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения. из протокола совещания комиссии Госсовета РФ

По данным Минстроя, малоимущие жители многих регионов страны получают субсидии, более 20 процентов которых идут на оплату ЖКУ. В министерстве предположили, что этот показатель можно было бы уменьшить до 15 процентов, если поправки будут приняты.

Ранее Силуанов заявил о необходимости нормализовать денежно-кредитную и бюджетную политику.

Фото: pixabay.com

