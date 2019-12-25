Глава Минфина выступил на Биржевом форуме.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил о необходимости нормализовать денежно-кредитную и бюджетную политику. Об этом специалист рассказал коллегам в рамках Биржевого форума. Он призвал чиновников не затягивать ситуацию, так как со временем процесс будет проходить сложнее.

Затягивание выхода из мягкости денежно-кредитной и бюджетной политики, что мы видим во многих странах, ни к чему хорошему не приведет, потому что потом все равно нужно будет выходить. Чем дальше ты затягиваешь эту тему, тем потом будет сложнее выход. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт не сомневается в том, что планы по нормализации экономической политики дадут результат. Он заметил, что правительство ответственно подходит к последствиям 2020 года, связанных с пандемией.

Силуанов предложил установить льготы для НПФ при инвестировании в инфраструктурные проекты.