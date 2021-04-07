Силуанов назвал антиконкурентным ведение углеродного налога ЕС

Глава Минфина рассказал о позиции России по данному вопросу.

Глава российского Минфина Антон Силуанов назвал антиконкурентным введение углеродного налога Евросоюзом в 2023 году. Такое заявление представитель правительства сделал на Биржевом форуме.

Если Европа, которая давно уже эту политику проводит и практически не использует уголь и другие углеродосодержащие источники, то Россия и Китай, мы только сейчас начинаем этот процесс. И если с 2023 года, как предполагается, будет введен углеродный налог, то для нас это, конечно, потеря определенной конкуренции. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт напомнил собравшимся участникам мероприятия, что введение углеродного налога обсуждается с руководством профильных ведомств, а также главами центральных кредитных регуляторов стран G20. По данном вопросу ожидается встреча с министрами финансов и начальством ЦБ. Силуанов заметил, что России необходимо время для подготовки по реализации заявленной политики.

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Видео: Youtube/Moscow Exchange