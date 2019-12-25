В 2021 году на Елагином острове продолжатся работы по укреплению берегов

В парке девять прудов, все они являются объектами культурного наследия.

Парк на Елагином острове включили в список мест, в которых проведут работы по сохранению объектов культурного наследия. Об этом на прошлой неделе сообщила пресс-служба КГИОП. Piter.TV решил узнать, о каких именно объектах идет речь.

Как сообщила нам пресс-служба ЦПКиО им. Кирова, на данный момент в парке завершаются технические работы по берегоукреплению на 3-м Южном пруду. В результате были восстановлены сто метров береговой линии. Работы за 9,4 млн рублей начались осенью прошлого года и, согласно информации на сайте госзакупок, должны быть закончены не позднее 30 июня 2021. Подрядчиком выступает ООО "Алекс Групп".

В этом году в парке продолжат укреплять берега прудов Елагина острова. Гидросистема с сооружениями и девять прудов с протоками включены в список объектов культурного наследия, как и сам парк. В январе ЦПКиО только получило задание, поэтому конкурс на проведение работ пока не объявлен.

Объект культурного наследия федерального значения Первый Елагин мост, соединяющий Елагин остров и Каменный остров, в этом году может уйти на капитальный ремонт. По информации пресс-службы СПб ГБУ "Мостотрест", это произойдет "скоро", но о сроках говорить пока рано. На данный момент проводится конкурс на определение подрядчика. Исполнителю готовы предложить 419 тыс. рублей, он станет известен уже в феврале. Специалистам предстоит устранить повреждения и деформации отдельных стоек и элементов связей надводных частей надстроек промежуточных опор. Кроме того, нужно провести демонтаж, ремонт, монтаж и пуско-наладочные работы механизмов и оборудования разводного пролета моста, отреставрировать металлическое перильное ограждение. Капремонт должен быть завершен в 4 квартале 2022-го года.

Ранее трехсотлетний дуб на Елагином острове получил статус памятника природы.

Фото: Фото: vk.com/elaginpark / Юлия Надеждинская, gov.spb.ru