Трехсотлетний дуб на Елагином острове получил статус памятника природы

Уникальное дерево получило номер 531 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России.

В среду, 27 января, трехсотлетний дуб, растущий в исторической части Елагина острова, получил статус памятника живой природы, сообщили в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова.

Дуб внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531. Перед тем, как включить черешчатый дуб в реестр, его осмотрела специальная комиссия по следующим критериям: величественный внешний вид, размер ствола и кроны, возраст дерева, а также отсылки к историческим легендам и фактам. Согласно экспертизы, дерево вполне здоровое и жизнеспособное. Он получил сертификат, который подтверждает статус "Дерево – памятник живой природы".

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Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Кирова