В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция "Зоосад в годы блокады"

Выставка проработает с 27 по 31 января.

В Ленинградском зоопарке 27 января открылась экспозиция "Зоосад в годы блокады", посвященная жизни зверинца в тяжелые годы фашистской блокады города. Как рассказали в официальной группе зоопарка "ВКонтакте", зоосад продолжал работу все блокадные годы.

Сотрудники зверинца продолжали спасать животных, несмотря на голод, отсутствие воды и отопления. Благодаря тяжелейшим стараниям работников зоопарка, в те годы выжили бегемот по кличке Красавица, медведь Гришка, гриф Верочка, антилопа нильгау по кличке Маяк и другие животные.

Экспозиция проработает с 27 по 31 января и будет открыта с полудня до 15.00. Также в среду, 27 января, зоопарк запустил цикл лекций о жизни и работе зоосада в годы блокады. Посмотреть их можно в официальных соцсетях.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк