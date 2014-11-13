В Петербурге отремонтируют 39 объектов, в том числе парк Елагина острова

Отремонтируют также не только здания в центре города, но и объекты, расположенные в других районах.

В субботу, 30 января, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на этой неделе дал поручение провести ремонт 39 объектов культурного наследия Петербурга.

В списке объектов оказались Елагин остров, доходный дом Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице, дом Яполутера на Зверинской, дом Милютиных на набережной канала Грибоедова и другие объекты. Кроме того, обновят здания не только в центре, но и объекты, расположенные в других районах: дом на Бассейной улице, комплекс зданий Артиллерийской лаборатории на проспекте Маршала Блюхера и военный городок в Павловске.

Ранее мы писали, что КСП обнаружила у МО "Петергоф" нарушения на сумму 57 млн рублей.

Фото: Википедия