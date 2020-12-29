КСП обнаружила у МО "Петергоф" нарушения на сумму 57 млн рублей

В муниципальном округе расходовали средства на то, на что не должны были, так как это не находится в собственности.

Контрольно-счетная палата Петербурга подвели итоги формирования и исполнения бюджета МО "Петергоф" за 2018-2020 годы. В результате были обнаружены более 200 нарушений на общую сумму 57 млн рублей. Контрольное мероприятие проходило в сентябре-ноябре 2020 под руководством аудитора Юрия Шутова.

Ежегодный бюджет муниципального образования составляет 330-340 млн рублей. КСП установила, что руководство МО направило 18,9 млн рублей на комплексное обустройство территорий объектов культурного наследия регионального значения. По законодательству финансированием таких работ занимается собственник объектов, МО им не является.

Также муниципалитет может проводить только текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, а в Петергофе решили устроить внутренний дворовой проезд и пешеходные дорожки за 6,4 млн рублей.

КСП установила нарушения в сфере муниципальных закупок, при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контрактов, управлении муниципальной собственностью. Сотрудникам муниципальной информационной службы выплачивали премии за увеличенный объем работы, однако дополнительные соглашения не заключались. В них должны были быть прописаны содержание и объем дополнительной работы. Необоснованные премии и надбавки выплачивались сотрудникам школы "Канторум", при том что они выполняли свои прямые обязанности.

Отчет направили председателю ЗакСа, губернатору, прокурору, главе ГУ МВД по Петербургу и области, руководителю УФНС по Петербургу.

Ранее суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за трату средств на благоустройство территорий.

Фото: Piter.TV