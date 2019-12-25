Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за трату средств на благоустройство территорий

Всего выявили более 150 нарушений.

Администрацию МО "поселок Шушары" признали виновными в нецелевом использовании бюджетных средств. Более 150 нарушений на общую сумму 46 млн рублей обнаружила Контрольно-счетная палата под руководством аудитора Юрия Шутова.

КСП установила, что администрация израсходовала более 35 млн рублей на благоустройство земельных участков, которые находятся в собственности города, физических и юридических лиц. Согласно закону, расходы на содержание имущества несет его собственников. Кроме того, 2 млн потратили на устройство новых пешеходных дорожек на Школьной улице и Колпинском шоссе. В данном случае МО может использовать деньги из местного бюджета только на текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

Нецелевыми расходами также посчитали репетиции ансамблей "Гармония", "Пулковчанка" и "Славяночка", пошив костюмов для их выступлений и оплату игр по лазертагу для воспитанников оздоровительного лагеря.

Мировой судья судебного участка №180 назначил администрации штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы.

Фото: Валерий Коренев / vk.com/riseupbmx