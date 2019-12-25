В Шушарах уничтожили инсталляцию из невыполненных властями обещаний

Для уничтожения выбрали яркую краску.

Накануне в Шушарах появилась инсталляция ― "Колумбарий шушарских надежд". Она продержалась менее суток. Сегодня крупный арт-объект закрасили красной краской. Сама конструкция пока находится на месте.

В инсталляции местные жители отразили свои ожидания от власти. Среди них ― строительство поликлиник, детских садов, зеленая зона, скейт-парк и многие другие. Надежды решили "похоронить", и горожане приносить к объекту красные гвоздики. Он находится на Старорусской улице у дома № 6.

Фото: "Север. Реалии", "Шумные Шушары" / VK