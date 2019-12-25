Жители Шушар создали инсталляцию из неисполненных обещаний властей

Петербуржцы решили похоронить свои надежды на обустройство поселка.

Жители Шушар создали арт-объект, в котором собрали все "надежды" жителей поселка. Таким образом они решили похоронить обещания, данные им губернатором Петербурга и вице-губернатором Николаем Линченко, сообщили в группе "Шумные Шушары" в "ВКонтакте".

Долгие годы тысячи жителей Центральной Усадьбы жили ожиданиями и надеждами, но пустые обещания чиновников так и остались на бумаге. говорится в сообщении.

Местные жители ждут строительства поликлиник, зеленых дворов, новый въезд в поселок и многое другое.

Инслалляцию установили на Старорусском проспекте, 6.

Ранее в Шушарах установили "беглый" знак с изображением губернатора Петербурга.

Фото: "Шумные Шушары" / VK