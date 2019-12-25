В Шушарах установили "беглый" знак с изображением губернатора Петербурга

Петербуржцы хотят обратить внимание на то, что на участке совсем нет пешеходных переходов.

Жители Шушар украсили дорожный знак изображением Александра Беглова. Таким образом местные жители решили обратить на проблему отсутствия пешеходного перехода. Фотографии были опубликованы в группе "Шумные Шушары".

На знаке на Школьной улице, 17 изображен губернатор Петербурга, которые перешагивает через "зебру". Это отсылка к фотографии Беглова, на которой он перепрыгивает через клумбу на Пискаревском кладбище 8 сентября 2020.

Ввиду отсутствия полноценного перехода и какого-либо безопасного способа попасть на ту сторону, жители посёлка вынуждены форсировать дорогу, как Александр Дмитриевич клумбы Пискаревского кладбища - широкими шагами, воспаряя над проезжей частью. г говорится в сообщении.

Недавно поблизости открыли филиал детского сада, но в него невозможно попасть, не нарушая ПДД. Родителям приходится вместе с детьми перебегать дорогу.

Фото: Шумные Шушары / VK