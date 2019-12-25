В Шушарах установили "беглый" знак с изображением губернатора Петербурга

Жители Шушар украсили дорожный знак изображением Александра Беглова. Таким образом местные жители решили обратить на проблему отсутствия пешеходного перехода. Фотографии были опубликованы в группе "Шумные Шушары".
На знаке на Школьной улице, 17 изображен губернатор Петербурга, которые перешагивает через "зебру". Это отсылка к фотографии Беглова, на которой он перепрыгивает через клумбу на Пискаревском кладбище 8 сентября 2020.
Ввиду отсутствия полноценного перехода и какого-либо безопасного способа попасть на ту сторону, жители посёлка вынуждены форсировать дорогу, как Александр Дмитриевич клумбы Пискаревского кладбища - широкими шагами, воспаряя над проезжей частью. г
говорится в сообщении.
Недавно поблизости открыли филиал детского сада, но в него невозможно попасть, не нарушая ПДД. Родителям приходится вместе с детьми перебегать дорогу.
Фото: Шумные Шушары / VK
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