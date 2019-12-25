В Петербурге будет проведен капремонт Первого Елагина моста

В рамках работ устранят повреждения и деформацию отдельных стоек и элементов промежуточных опор.

В четверг, 24 ноября, стало известно о том, что Первый Елагин мост отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

Специалисты уже рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на ремонт Первого Елагина моста. Памятник охранят и проведут масштабные работы по капремонту как переправы. Кроме того, рабочие выполнят демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы механизмов и оборудования разводного пролёта моста.

Отмечается, что соответствующая постройка признана объектом культурного наследия федерального значения.

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Фото: wikipedia.org