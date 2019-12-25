В Приморском районе Петербурга построят ЖК за 4,4 млрд рублей

Четыре корпуса комфорт-класса расположатся на Суздальском шоссе.

На Суздальском шоссе в Приморском районе Петербурга появится новый жилой комплекс "FRIENDS". Как рассказали в пресс-службе банка ДОМ.РФ, в проект вложат порядка 4,4 млрд рублей.

На участке в 2,2 га запланировано строительство четырех 25-этажных домов на 1096 квартир класса "комфорт", а также двух наземных семиярусных паркингов, вмещающих 540 машин. На первых этажах корпусов расположатся коммерческие помещения, территория комплекса примыкает к лесному массиву Новоорловского заказника. Также известно, что в ЖК будут работать мини-коворкинги, прокат велосипедов и самокатов, келлеры для хранения вещей, парковки для каршеринга и гостей комплекса, детские и спортивные площадки, сеть велодорожек. Недалеко от ЖК уже открыты школа и детсад.

Отмечается, что к участку будущего ЖК уже подвели инженерные сети, проект обеспечен разрешительной документацией.

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Фото: Piter.TV