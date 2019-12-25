Петербуржцы предпочитают Парнас Шушарам в качестве привлекательного района для жизни

Среди горожан провели соответствующий опрос.

Петербурждцы предпочли Парнас Шушарам как район для комфортной жизни. Соответствующий опрос провел портал Peterburg2: из 377 человек в пользу северного района высказались 67% опрошенных, 33% поддержали Шушары.

Оба района привлекают горожан из-за цен на квартиры и возможности получить городскую прописку, поскольку в не менее популярных Кудрово и Девяткино прописка будет уже областной. По состоянию на октябрь квартиру-студию в Шушарах можно было приобрести примерно за 2,3 млн рублей, а на Парнасе – за 2,9 млн рублей. Застройка на Парнасе на порядок плотнее и гуще, чем в районе-оппоненте, но зато в нем лучше развита социальная инфраструктура. Также на Парнасе поблизости есть въезд на КАД и легче добраться до одноименного метро, поскольку в Шушарах на аналогичный путь придется потратить время: ближайшие к жителям станции – это "Купчино" и "Звездная", а расположившаяся в промзоне станция метро, ставшая тёзкой району, удобна больше колпинцам, нежели самим шушарцам. Также у жителей Шушар есть возможность пользоваться КАД, по которому удобно доезжать до центра, но в часы-пик трасса забивается пробками.

В Шушарах насчитывается порядка 90 тысяч жителей, на Парнасе сданные в эксплуатацию жилые комплексы занимают около 69 тысяч человек.

Также мы сообщали, что для молодых петербургских семей построят 14 домов к 2023 году.

Фото: Piter.TV