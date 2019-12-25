Для молодых петербургских семей построят 14 домов к 2023 году

В этом году уже 670 семей заселились в новые квартиры.

Для молодых семей в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 14 домов до 2023 года. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Бондаренко, планами по строительству по программе "Молодежи - доступное жилье" поделился городской центр доступного жилья.

В текущем году Центр сдает три дома, в следующем сдаст четыре, а еще через год – семь. В 2020 году уже 670 семей отметили новоселье благодаря программе, еще 81 семья получит жилищную помощь в течение ноября и декабря. Центр доступного жилья получил инвестиции в размере почти 489 млн рублей от комитета имущественных отношений. Эти деньги пойдут на десятилетние займы 150 молодым семьям для приобретения квартир, введенных в эксплуатацию по программе.

С 2001 года порядка 30 тысяч петербургских семей получили помощь благодаря программе.

Ранее мы писали, что в Петербурге построят социальный центр для помощи людям, потерявших своих близких.

Фото: Piter.TV