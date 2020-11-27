Экологи обработали активной пеной набережную Фонтанки

Ранее на этой территории произошло ДТП, в результате которого топливо попало в воду реки.

В субботу, 26 сентября, экологи ликвидировали пятна нефти в акватории Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пиларн".

Специалисты экологической аварийно-спасательной службы провели мониторинг воды, оценили ситуацию и обработали акваторию и причал активной пеной.

Известно, что накануне на набережной Фонтанки произошло необычное ДТП, в результате которого территория была залита топливом. Именно это загрязнение и устраняли экологи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у Летней пристани в Кронштадте экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн".