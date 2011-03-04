У Летней пристани в Кронштадте экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов

Акваторию обработали активной пеной.

В Кронштадте в районе Летней пристани ликвидировали разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ПИЛАРН".

В пятницу, 24 сентября, в экологическую службу поступило сообщение о пятнах нефтепродуктов на воде. На место тут же прибыли специалисты, которые проверили акваторию. На поверхности они увидели пленку нефтепродуктов.

После чего они приступили к ликвидации разлива – акваторию обработали активной пеной.

Также на днях петербуржцы заметили в Обводном канале черные мешки и топливные пятна.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ПИЛАРН"