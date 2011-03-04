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У Летней пристани в Кронштадте экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов
Сегодня, 20:47
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У Летней пристани в Кронштадте экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов

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Акваторию обработали активной пеной. 

В Кронштадте в районе Летней пристани ликвидировали разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ПИЛАРН". 

В пятницу, 24 сентября, в экологическую службу поступило сообщение о пятнах нефтепродуктов на воде. На место тут же прибыли специалисты, которые проверили акваторию. На поверхности они увидели пленку нефтепродуктов. 

После чего они приступили к ликвидации разлива – акваторию обработали активной пеной. 

Также на днях петербуржцы заметили в Обводном канале черные мешки и топливные пятна.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ПИЛАРН"

Теги: летняя пристань, нефтепродукты, разлив
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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