Петербуржцы заметили в Обводном канале черные мешки и топливные пятна

Также горожане пожаловались на десятки бутылок под Ново-Каменским мостом.

Петербуржцы заметили в Обводном канале черные завязанные мешки и пятна, похожие на топливные. Фотографиями горожане поделились в социальных сетях 21 сентября.

Также петербуржцы пожаловались на десятки бутылок под Ново-Каменским мостом. Судя по фотографиям, состояние канала действительно оставляет желать лучшего: мусор, мешки, а сама вода мутно-болотного цвета. В настоящий момент неизвестно, что именно находится в мешках, и являются ли пятна топливными. В этом вопросе предстоит разобраться соответствующим городским службам.

Ранее в акватории Гребного канала обнаружили разлив нефтепродуктов.

Фото: ВКонтакте / Аварийный Петербург