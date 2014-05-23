  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В акватории Гребного канала обнаружили разлив нефтепродуктов
Сегодня, 8:12
146
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В акватории Гребного канала обнаружили разлив нефтепродуктов

0 0

Пятна были замечены и у причала Севкабель Порта.

В субботу, 21 августа, в Петербурге ликвидировали крупные нефтяные пятна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пиларн" 22 августа. 

Сотрудники экологической службы обнаружили разливы нефтепродуктов в районе причала Севкабель Порта и в акватории Средней Невки. Территорию обработали активной пеной и собрали 40 кг нефтеводяной смеси. Сейчас загрязнения ликвидировали. 

В случае обнаружения загрязнений в реках и каналах города специалисты рекомендуют звонить в дежурную службу по телефону (812) 417-59-36.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Васильевского острова пытаются сохранить созданный ими уютный сквер. 

Фото: пресс-служба ГУП "Пиларн"

Теги: гребной канал, гуп пиларн, разлив нефти спб, севкабель порт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии