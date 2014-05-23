В акватории Гребного канала обнаружили разлив нефтепродуктов

Пятна были замечены и у причала Севкабель Порта.

В субботу, 21 августа, в Петербурге ликвидировали крупные нефтяные пятна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пиларн" 22 августа.

Сотрудники экологической службы обнаружили разливы нефтепродуктов в районе причала Севкабель Порта и в акватории Средней Невки. Территорию обработали активной пеной и собрали 40 кг нефтеводяной смеси. Сейчас загрязнения ликвидировали.

В случае обнаружения загрязнений в реках и каналах города специалисты рекомендуют звонить в дежурную службу по телефону (812) 417-59-36.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Васильевского острова пытаются сохранить созданный ими уютный сквер.

Фото: пресс-служба ГУП "Пиларн"