Причину радужных пятен на Неве установили в Петербурге
Сегодня, 16:52
Причиной загрязнения воды в Петербурге назвали сброс стоков с нефтепродуктами.

В Санкт-Петербурге установили причину появления радужных разводов на поверхности Невы, замеченных 18 марта в районе Свердловской набережной. Как сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора, источник загрязнения связан с нештатной ситуацией на Выборгской ТЭЦ-17, входящей в филиал "Невский" ПАО "ТГК-1".

По данным ведомства, в акваторию реки через официальные выпуски предприятия попали сточные воды с содержанием нефтепродуктов. Это и привело к образованию характерной плёнки на поверхности воды.

Ликвидацией последствий занимались специалисты профильной службы "Пиларн", которые устранили загрязнение. В настоящее время аварийная ситуация полностью устранена.

В Росприроднадзоре также отметили, что организации, ответственной за инцидент, направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в дальнейшем.

Фото: Правительство Петербурга

