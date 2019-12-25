В Адмиралтейском районе легковушка вылетела на ступеньки набережной

Автомобиль перевернулся на бок, а затем его вытащили на проезжую часть.

В субботу, 25 сентября, в Адмиралтейском районе Петербурга красный легковой автомобиль вылетел на ступеньки набережной. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, машина едва не нырнула в воду. Автомобиль перевернулся на бок, а затем его вытащили на проезжую часть. В комментариях также написали, что это место "очень коварное, подлетают на мосту, как на трамплине, а дальше все по классике". Информации о пострадавших нет. Детали произошедшего уточняются.

Напомним, сегодня другой красный автомобиль угодил в трясину. У "Лахта центра" девушка утопила машину.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб