На КАД грузовик с песком потерял кабину в ДТП

На 12-м километре внутренней стороны КАД в аварии столкнулись фура и КамАЗ с песком. В результате аварии образовалась пробка. Об этом 25 сентября, в субботу, сообщили пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
На участке КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей движение транспорта затруднено. По данным пресс-службы, в результате ДТП перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На данном участке КАД всего три полосы для движения.
По предварительным данным, пострадал один человек. Судя по фотографиям, один из столкнувшихся грузовиков перевозил песок. После столкновения содержимое оказалось на дороге, а кабина очень сильно повреждена. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, также прибыли врачи скорой помощи.
Ранее федеральную трассу "Кола" перекроют на два часа 26 сентября.
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