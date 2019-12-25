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Федеральную трассу "Кола" перекроют на два часа 26 сентября
Сегодня, 13:43
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Федеральную трассу "Кола" перекроют на два часа 26 сентября

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Движение будет заблокировано в связи с разводкой моста через Свирь.

В воскресенье, 26 сентября, временно перекроют трассу Р-21 "Кола" на 236 км в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В течение двух часов, с 11:10 до 13:10 движение будет полностью заблокировано. По реке Свирь в это время проплывет яхта "Аквамарин" с максимальным высотным габаритом 16,3 метра. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что движение по Кронштадтскому шоссе ограничат из-за съемок фильма про людей со сверхспособностями.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дороги, лодейное поле, перекрытие движения, трасса кола
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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