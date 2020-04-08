Движение по Кронштадтскому шоссе ограничат из-за съемок фильма про людей со сверхспособностями

Движение будут перекрывать в течение часа не более чем на 10 минут.

Движение на участке Кронштадтского шоссе перекроют из-за съемок художественного фильма "Самая большая луна". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Водители не смогут проехать по шоссе от Большой Братской могилы до Батареи №7 с 18:30 28-го сентября до 06:30 29-го сентября. При этом движение будут приостанавливать на срок не более 10 минут в течение каждого часа.

Также на указанном участке нельзя будет оставлять автомобили с 10:00 28-го сентября до 06:30 29-го сентября.

Съемки фильма стартовали 14-го сентября. Режиссер картины — Алексей Попогребский. Главные роли в фильме исполнят Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова. Герои фильма могут управлять человеческими эмоциями, а сами не способны на настоящие чувства.

Фото: Instagram / @popogrebsky