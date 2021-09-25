У "Лахта центра" девушка утопила машину в трясине

Как рассказали очевидцы, за рулем была девушка, она пыталась развернуться из крайнего правого ряда.

В субботу, 25 сентября, в Приморском районе Петербурга девушка на красном автомобиле угодила в трясину. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел недалеко от "Лахта центра". В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте" опубликовали фото и видео, где запечатлена машина, которая наполовину стоит в канаве. Сообщается, что в момент съемки на место происшествия уже приехали сотрудники ДПС. Как рассказали очевидцы, за рулем была девушка, она пыталась развернуться из крайнего правого ряда.

Ранее в Ленобласти спящий водитель утопил самосвал в реке. Автомобилист промахнулся мимо моста и упал в воду.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб