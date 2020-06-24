В Ленобласти спящий водитель утопил самосвал в реке

Автомобилист промахнулся мимо моста и упал в воду.

Утром 23 июля в Выборгском районе Ленобласти произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета по 47-му региону.

По предварительной информации, водитель самосвала заснул за рулем. В результате вместо того, чтобы проехать по мосту, он свернул в сторону и упал в реку Михалёвка.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что большегруз снес перила и повредил часть настила моста. Теперь предстоит поднять автомобиль из воды. Ситуацию осложняет то, что большегруз повалился на бок. Сам водитель не пострадал.

Ранее машина такси врезалась в маршрутку на проспекте Ветеранов.

Фото, видео: Instagram / dorogi_lo