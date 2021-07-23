Видео: машина такси врезалась в маршрутку на проспекте Ветеранов

Такси врезалось в маршрутку на проспекте Ветеранов утром 23-го июля. Piter.TV публикует видео с момента ДТП.
"Коммерческий" автобус затормозил у остановки общественного транспорта, а легковушка не успела остановиться или перестроиться и влетела в К-227. В результате столкновения машина серьезно пострадала, а авария заблокировала движение троллейбусов. О пострадавших не сообщается.
В комментариях в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилась организация "Ситимобил". Она попросила прислать в личные сообщения государственный регистрационный номер машины.
Ранее Piter.TV показал, как на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием двух иномарок и такси.
Видео: Piter.TV, VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Горячев
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