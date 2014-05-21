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На выходных в Петербурге заметили двойную радугу
Сегодня, 8:14
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На выходных в Петербурге заметили двойную радугу

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Эффектное природное явление появилось после дождя.

В субботу, 30 июля, петербуржцы заметили двойную радугу после летних дождей. Снимки были опубликованы в соцсетях.

Горожане поразились, насколько детально природное явление можно рассмотреть в небе. После осадков образовалось сразу 2 семицветных дуги — одна очень яркая, а другая чуть менее заметная.

Напомним, что в минувшие выходные в ряде районов города на Неве прошли многочисленные осадки. 

Ранее стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: двойная радуга, природа, санкт-петербург, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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