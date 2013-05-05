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Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода
Сегодня, 18:55
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Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода

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Во время парада ко Дню ВМФ столбики термометров покажут +16…+18 градусов.

В Петербурге последние дни августа будет держаться преимущественно облачная погода. Суббота начнется с дожей в разных районах города. Столбики термометров покажут +20 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале. 

По словам Колесова, температура воздуха самая низкая будет в субботу +17 +19 градусов в дневные часы. В ночное время +13… +15 градусов, потом +12 +14. В воскресенье, 31 июля, погода должна улучшаться, однако город остается под влиянием циклона. 

Во время парада ко Дню ВМФ столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Утром осадков не ожидается. Затем температура воздуха поползёт вверх и уже к полудню составит +20…+21. В понедельник, 1 августа, погода будет более благоприятной. Воздух прогреется до +21…+23 градусов. Со вторника в город окончательно вернётся тепло. Столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.

Ранее мы писали, что петербуржцев ожидают холодные и дождливые выходные.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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