Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода

Во время парада ко Дню ВМФ столбики термометров покажут +16…+18 градусов.

В Петербурге последние дни августа будет держаться преимущественно облачная погода. Суббота начнется с дожей в разных районах города. Столбики термометров покажут +20 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, температура воздуха самая низкая будет в субботу +17 +19 градусов в дневные часы. В ночное время +13… +15 градусов, потом +12 +14. В воскресенье, 31 июля, погода должна улучшаться, однако город остается под влиянием циклона.

Во время парада ко Дню ВМФ столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Утром осадков не ожидается. Затем температура воздуха поползёт вверх и уже к полудню составит +20…+21. В понедельник, 1 августа, погода будет более благоприятной. Воздух прогреется до +21…+23 градусов. Со вторника в город окончательно вернётся тепло. Столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.

Ранее мы писали, что петербуржцев ожидают холодные и дождливые выходные.

Фото: Piter.tv

