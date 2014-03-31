Петербуржцев ожидают холодные и дождливые выходные

В субботу облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, порывистый западный ветер.

В предстоящие выходные северо-запад России окажется под влияние очередного североатлантического циклона. В Петербурге в субботу облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, порывистый западный ветер и +18…+20 градусов. В воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и чуть теплее, +20…+22 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В начале новой рабочей недели станет немного теплее, но и тогда сохранится вероятность небольших дождей, особенно во второй половине дня.

И пусть практически каждый день сохраняется вероятность локальных дождей, но со вторника и до конца рабочей недели в дневные часы около +25…+27 градусов. Михаил Леус

Фото: Piter.tv