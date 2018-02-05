Несмотря на то, что в Петербурге большая влажность, сильный ветер и капризная погода, многие всё равно приезжают в Северную столицу на зимних каникулах. Где побывать и что посмотреть в Санкт-Петербурге зимой – расскажем далее.

Какая будет зима в Петербурге

Зима в Санкт-Петербурге начинается немного позднее, чем в других регионах России. Лишь к началу декабря устанавливается постоянная пониженная температура, однако, постоянный снежный покров может появиться и вовсе только в середине или к концу декабря. Самыми холодными месяцами в Петербурге считаются январь и февраль. В среднем, зимняя температура колеблется от -8 до -10,3 °С. Однако из-за практически постоянного ветра появляется ощущение, что воздух намного холоднее, чем показывает термометр. В исключительные годы, минимальные температуры могут достигать -40°С.

Где погулять в Санкт-Петербурге зимой

Начать своё знакомство с городом можно с прогулки по Невскому проспекту, так как на всем протяжении проспекта есть множество архитектурных памятников, кафе, да и вообще главная улица очень красиво украшена к Новому году. Гуляя по Невскому проспекту, можно заглянуть в Казанский собор, Спас-на-Крови, Дом Зингера.

К слову, на крышу в Дом Зингера можно подняться с экскурсией, с высоты можно сразу полюбоваться и Исаакиевским собором.

Затем можно пойти на Дворцовую площадь, где находятся Зимний дворец, Александровская колонна и Триумфальная арка, а в новогодние праздники стоит ёлка.

А недалеко от храма Спаса-на-Крови есть Михайловский сад, где всю зиму на незамерзающем пруду обитают уточки.

Через дорогу от Зимнего дворца находится Адмиралтейство, которое тоже относится к визитной карточке Петербурга. Проходя дальше через Сенатскую площадь, обязательно нужно подойти к Медному всаднику – знаменитой скульптуре основателя города на Неве Петра I.

Пройдя дальше за Адмиралтейство можно выйти на Исаакиевскую площадь, где находятся Исаакиевский собор, Мариинский дворец, памятник Николаю I, известные гостиницы "Астория" и "Англетер", бывшие доходные и частные дома.

Хотите создать новогоднее настроение? Отправляйтесь на ярмарку. Прогуляйтесь среди лавок с рождественскими игрушками, фигурными леденцами и тульскими пряниками. Самая большая ярмарка развернётся в историческом центре Петербурга.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге зимой

Если погода на улице совсем не подходит для прогулок, можно посетить музеи. На Дворцовой площади можно посетить Зимний дворец, который является главным зданием знаменитого музея Эрмитаж. Сегодня Эрмитаж занимает 9 зданий в городе, по нему можно гулять очень долго. Есть данные, что, если останавливаться возле каждого экспоната хотя бы на одну минуту, то на осмотр всего музея уйдет 6 лет. Так как такого времени ни у кого нет, лучше сразу сориентироваться, какой вид искусства и какого периода вам ближе, и, ознакомившись с расположением залов, начать с самого для вас интересного.

Для тех, кто увлекается классической живописью, могут сходить в Русский музей (улица Инженерная,4). Здесь размещаются картины Васнецова, Айвазовского, Репина, Брюллов и др. Стоимость билетов.

Если в холодные зимние дни захочется окунуться в мир малоизвестный, но яркий и красочный, то надо непременно посетить Кунсткамеру (Университетская набережная, 3). Нет, не пугайтесь, не музей анатомии уродств Кабинета Рюйша, куда в праздничные дни может вовсе и не следует ходить. Кунсткамера – это еще и очень обширный, познавательный этнографический музей.

Для любителей литературы, советуем пойти в мемориальную музей-квартиру Александра Сергеевича Пушкина (Набережная Мойки, 12). Квартир великих людей ставших в наши дни музеями в Петербурге довольно много, и если вам хочется попасть в обстановку жизни своего кумира. В городе на Неве есть квартиры-музеи Набокова, Ахматовой, Некрасова, Достоевского, Шаляпина.

Интересно будет в зимний период посетить Музей Арктики и Антарктики (улица Марата, 24 А – м. "Владимирская").

Также зимой в Петербурге можно покататься на коньках. И как бонус, вы можете посмотреть, где бесплатно зарядить в Петербурге телефон, потому что на морозе они разряжаются довольно быстро.

Фото: Piter.TV