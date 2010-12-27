Где в Петербурге покататься на коньках

Piter.TV публикует подборку из пяти открытых катков СПб.

Чем ближе зима, тем чаще жители и гости Петербурга вспоминают об известном с детства развлечении – кататься на коньках. В 2019-2020 гг. в городе на Неве будет работать сразу несколько катков. Piter.TV публикует подборку из пяти адресов, где вы сможете покататься на коньках на открытом воздухе.

Открытые катки СПб

Каток в Новой Голландии

С 16 ноября по 15 марта на острове Новая Голландия будет открыт большой каток. Он займет площадь более 2 тысяч квадратных метров и расположится прямо перед сценой. В крытой галерее с обогревателями и скамейками можно взять на прокат коньки, переодеться и сдать свою обувь в гардероб.

Одновременно на катке смогут находиться 250 человек. Прямо с ледового поля можно попасть на сцену, где будет работать обогреваемая зона отдыха со столами и стульями. Здесь можно угоститься трдельниками (традиционной чешской выпечкой из сдобного теста с начинками), голландскими стропвафлями с карамелью и согревающими напитками.

Каток будет работать ежедневно, каждый сеанс будет длиться 1 час. С расписанием и ценами можно ознакомиться на сайте Новой Голландии.

Каток у Лахта Центра

В субботу, 16 ноября, в Петербурге откроется еще один крупный каток на открытом воздухе. Ледовое поле расположится возле Лахта Центра. Жители и гости города смогут переодеться в теплой раздевалке и взять на прокат оборудование и коньки. Кроме того, все желающие смогут взять урок у инструктора и заточить свои коньки.

Каток будет работать ежедневно с 12 до 21:00. По пятницам и субботам – до последнего посетителя. Каждые выходные гостей ждет развлекательная программа с бесплатными мастер-классами и играми.

Искусственный каток в ЦПКиО имени С.М. Кирова

Покататься на коньках можно будет на территории ЦПКиО имени С.М. Кирова. Каждую зиму в парке появляется искусственный каток площадью 800 квадратных метров. Территориально он располагается со стороны Приморского проспекта и кафе "Нота". В настоящее время каток закрыт. Дата открытия ледового поля пока не названа.

Каток работает ежедневно, при температуре до плюс 9 градусов и не в метель. Один сеанс с учетом стоимости проката коньков стоит 450 рублей. При этом придется отдать залог за коньки – 2 тысячи рублей. Пришедшие со своими коньками люди смогут покататься на катке за 250 рублей/сеанс. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте ЦПКиО имени С.М. Кирова.

Лесной каток в Охта Парке

Лесной каток в Охта Парке открыт с начала ноября. Ледовое поле раскинулось на извилистых дорожках живописного соснового леса. Протяженность маршрутов составляет 1,5 км. Вечером здесь зажигаются тысячи огней, и каток превращается в настоящую световую инсталляцию. Уникальная система охлаждения позволяет обеспечивать высокое качество льда даже при плюсовой температуре воздуха.

Лесной каток работает с понедельника по пятницу с 11 до 22:30, в субботу и воскресенье с 9:00 до 22:30. Кататься можно без ограничения по времени. Стоимость билета для взрослого человека в будний день – 550 рублей, в выходной – 750 рублей. Детям до 14 лет можно кататься за 250 рублей в будни и за 350 рублей в выходные дни.

Каток в Московском парке Победы

Огромный каток с естественным льдом открыт для посетителей в Московском парке Победы. Площадь ледового поля составляет около 9 тысяч квадратных метров. В будние дни каток работает с 13 до 23 часов, в выходные – с 10 до 23 часов. Касса закрывается в 22:00. Доступен прокат и заточка коньков.

Стоимость билетов:

Будние дни

Дети до 13 лет (включительно) 150 рублей

Взрослые 250 рублей

Пенсионеры и льготники 150 рублей

Выходные дни

Дети до 13 лет (включительно) 150 рублей

Взрослые 300 рублей

Пенсионеры и льготники 150 рублей

Фото: ВКонтакте / Каток в Московском парке Победы, Тинькофф Каток, ohtapark.ru, newhollandsp.ru, elaginpark.org.