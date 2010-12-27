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В историческом центре Петербурга проведут рождественскую ярмарку
Сегодня, 11:47
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IRINA_CHALKINA

В историческом центре Петербурга проведут рождественскую ярмарку

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Ярмарка будет работать в течение месяца — с 12 декабря по 13 января.

В среду, 20 ноября, стало известно, что в историческом центре Петербурга проведут рождественскую ярмарку. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Сказочные домики появятся на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах. Смольный подготовит для участников ярмарки 63 отапливаемых торговых места.

Кроме того, тепло придет и в домики-патио, где разместят точки общественного питания. Отмечается, что в этом году власти Петербурга привлекли к участию в ярмарке  предпринимателей из регионов России. 

Ярмарка открывается 12 декабря. Она будет работать  по 13 января.

Ранее мы сообщали о том, что японцы хотят запустить в Петербурге производство саке.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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