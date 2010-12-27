Мешают предпринимателям российские ГОСТы.

Японцы хотят запустить в Петербурге производство саке. Однако российские нормы пока не позволяют делать напиток по японской технологии и даже ввозить необходимые для него ингредиенты. Об этом заявили японские предприниматели на встрече с вице-губернатором города Олегом Марковым в рамках Международного инновационного форума.

Собственную сакеварню хотят открыть специалисты компании MTС Japan. По их словам, сейчас импортное саке пользуется маленьким спросом в России в первую очередь из-за цены. К примеру, на сайте одного из известных дистрибуторов алкоголя можно найти продукцию, стоимость которой начинается от 490 рублей за 0,18 литра и заканчивается 9 900 рублей за 0,75 литра.

Сколько будет стоить произведенный в России напиток, в MTС Japan не уточнили. Однако отметили, что почти все ингредиенты можно найти на внутреннем рынке. Предполагаемые объемы выпуска тоже не раскрываются. Ожидается, что инвестиции в проект составят 20 млн рублей.

Национальный японский напиток саке получают путем сбраживания сусла на основе риса и пропаренного рисового солода. Он не похож на традиционные европейские виды алкоголя, поэтому отнести его к какой-либо группе нельзя.

Самое близкое, что предпринимателям удалось найти в российских ГОСТах, — это солодовые напитки. К ним относится продукция, приготовленная на основе обработанного сброженного сусла, крепостью не менее 1,5 % и не более 7 %. Кроме того, импортер не знает, как доставлять из Японии в Россию грибок коджи (кодзи), необходимый для производства напитка.

Стоит отметить, что вице-губернатор Олег Макаров поддержал начинание MTC Japan и посоветовал им обратиться в комитет по внешним связям, к которому подключится комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ранее мы писали, что японцы собираются сделать то, что не удалось проекту "ё-мобиль" в Петербурге.

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