Японцы собираются сделать то, что не удалось проекту "ё-мобиль" в Петербурге

Разработчики анонсировали новый автомобиль, напомнивший петербургский проект "ё-мобиля".

Японские производители собираются возродить проект автомобилей, работающих на электричестве. Ранее подобный проект забраковали в Петербурге. Однако иностранцы решили создать собственный эксперимент. Известно, что новый транспорт получит название бренда от Infinity (Nissan). Известно, что машины все равно нужно будет заправлять топливом. Таким образом разработка все больше напоминает специалистам "ё-мобиль".

Журналисты из Cnet пишут, что подобная модель транспорта будет иметь массу преимуществ. Среди них - больший пробег, меньшая зависимость от погодных условий, быстрая заправка. Благодаря электричеству станет доступна практически бесшумная работа двигателя, наименьшие выбросы в атмосферу и мгновенная доступность всего крутящего момента.

Отметим, что бензиново-электрическая трансмиссия будет размещена только в новых образцам машин, создаваемых специально для Infinity. На платформе также будут создаваться и варианты, предусматривающие исключительно электрический вариант езды. Внутренности автомобиля будут практически копировать содержимое "ё-мобиля". Однако там вместо аккумулятора предлагалось вставить суперконденсатор.

Российский проект "ё-мобиля" закрыли в 2014 году. Все наработки проданы государственному институту НАМИ всего за евро.

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Фото: Piter.tv

