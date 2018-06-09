Где бесплатно зарядить в Петербурге телефон

С кем не случалась такая ситуация – впереди еще целый день, а телефон уже разрядился. Что же делать? Неужели придется пропускать важные звонки, не постить фото в Instagram, не играть в метро, в конце концов? Наш ответ – нет. Piter.TV публикует список мест, где можно зарядить свой гаджет.

Автоматы для зарядки телефонов

В Петербурге еще в 2012 году начали появляться автоматы "Вольт Энерджи" для зарядки телефонов, однако мало кто о них знает. А если знает, то боится оставлять мобильный без присмотра. Первый "Вольт Энерджи" появился в кафе "Кофе Хауз" на 7-й линии Васильевского острова. Автомат оснащён шестью ячейками, внутри которых есть провода, совместимые с большинством телефонов. Ячейки запираются на электронный замок, защищенный придуманным пользователем паролем из 4 - 10 символов. Узнать, где находятся такие автоматы, можно с помощью 2ГИС.

Зарядить телефон в торговом центре или в ресторане быстрого питания

Зарядить телефон в Петербурге можно и в торговых центрах или в ресторанах быстрого питания. Такая услуга предоставляется бесплатно в ТРК "Галерея", в ТЦ "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко". В ТРК "Радуга", придется немного попотеть на велотренажере, чтобы зарядить свой гаджет. Эти тренажеры работают по типу динамо-машин: перерабатывают механическую энергию в электрическую. Чтобы зарядить телефон, нужно вставить провод и начинать крутить педали. Полчаса – и готово. В "Макдоналдсе", "Бургер Кинге", в KFC или в "Теремке" тоже можно воспользоваться розеткой у стола. Однако многие петербуржцы отмечали, что розетки в этих заведениях работают не всегда и не везде.

Зарядить телефон в аэропорту и на вокзале

В зонах ожидания Пулково есть специальные стойки подзарядки мобильных устройств. Стойки подзарядки предназначены только для заряда аккумуляторных батарей (розетки с заземлением 220 В). Запрещается подключать различные бытовые электронагревательные приборы (кипятильник, бритву, фен и прочее). Также воспользоваться розетками можно во всех кафе и ресторанах Аэропорта Пулково.

Также на всех железнодорожных вокзалах Петербурга (Московском, Витебском, Финляндском, Балтийском, Ладожском) есть специальные стойки для зарядки гаджетов. Пользоваться зарядной станцией могут все желающие абсолютно бесплатно. Выяснить, где она установлена, можно в справочной службе вокзала, у дежурного по вокзалу или у администратора.

Зарядить телефон в общественном транспорте

В Петербурге появляется все больше электробусов с динамической подзарядкой, в которых установлены современные медиакомплексы. Зарядить смартфон или планшет можно прямо во время поездки благодаря встроенным usb-портам. Также в сентябре этого года в автопарк "Пассажиравтотранса" поступили 20 двухсекционных автобусов марки "Volgabus", в салоне которых тоже появились usb-зарядки.

Зарядить телефон в благотворительной организации "Ночлежка"

"Ночлежка" подумала о бездомных, у которых есть телефоны, пусть не самые современные, но они есть, и их тоже нужно заряжать. Поэтому в ночных приютах любой нуждающийся может не только переночевать, получить горячий ужин, обратиться к медику, но и зарядить свой телефон. Для этого не нужны деньги, документы или справки.

Где в Петербурге можно бесплатно послушать орган.

Фото: ВК/ Ночлежка; Пулково; Организатор перевозок; 2ГИС; "Ростов-Транспорт"