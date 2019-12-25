Летние кафе на парклетах: готовы ли их поддержать петербургские депутаты?

Piter.TV узнал у адресатов письма городских рестораторов, что они думают об этой идее.

С понедельника, 29 июня, в Петербурге официально разрешается работа летних кафе. Главное условие, чтобы столики располагались на улице, у здания ресторана или бара, и между клиентами сохранялась безопасная дистанция. Также на днях стало известно, что городские рестораторы, старающиеся спасти свой бизнес, обратились к чиновникам и депутатам с просьбой разрешить им усовершенствовать уличные кафетерии. Идея предпринимателей заключалась в парклетах – платформах, размещающихся на парковочных местах. Дополнительная площадь под столики позволила бы рестораторам принимать больше клиентов, поднимая свой заработок, и сохранять необходимое расстояние между посетителями. Два парковочных места могут превратиться в 150 человек, обслуженных за день – так говорится в письме, которое оказалось в распоряжении СМИ.

Свое письмо рестораторы направили губернатору и главе ЗакСа, главам комитетов по туризму и промышленной политике и торговле, а также нескольким депутатам. Piter.TV узнал у последних, что они думают о таком ресторанном решении и готовы ли поддержать появление столиков на парковках.

Депутат Максим Резник отметил, что помогать рестораторам сейчас разумно и важно. Сам он готов "всячески помогать" предпринимателям и согласен с предоставленной аргументацией к использованию парклет.

Я не большой специалист, но я буду это поддерживать, чтобы хотя бы власти скорее отреагировали на это предложение. Мы, к сожалению, как раз другие законы принимаем, я имею в виду разливайки и рюмочные. Хорошо, что предприниматели свой голос поднимают, обращаются. Максим Резник

Депутат Борис Вишневский тоже готов поддержать предложение рестораторов и инициировать изменения в правилах городского благоустройства и других нормативных актах.

Думаю, можно вполне поступиться небольшой частью общих парковочных мест, чтобы мог выжить малый бизнес. Правильно они рассчитали, на месте двух машин можно разместить десять человек. Со мной немного советовались еще на стадии подготовки письма, я прочел и сазал, что это правильно и я готов поддержать. Борис Вишневский

Еще один адресат письма, депутат Денис Четырбок, рассмотрел инициативу сразу с двух сторон и нашел возможную проблему. По словам парламентария, при развитии идеи с парклетами нельзя забывать про правила дорожного движения и безопасности на дорогах.

С одной стороны, единственная возможность поддержать сейчас предпринимателей – это выделить как можно больше городских площадей для размещения таких уличных мест общепита. Но с другой стороны, мы должны учитывать правила дорожного движения, потому что не всегда парковочные места располагаются во внутриквартальной или огороженной территории, а иногда выходят и на проезжую часть. В данном случае [при выходе парковочных мест на проезжую часть] разрешить нахождение столиков на парковках будет достаточно сложно, если не невозможно. Денис Четырбок

При этом, уверен депутат, больших проблем с размещением парклет в безопасной зоне – на огороженных и внутриквартальных парковках – не будет. Их появление в таких местах будет возможно разрешить и "отрегулировать без изменения действующего законодательства города".

Фото: обращение учредителей и гендиректоров предприятий общественного питания Петербурга