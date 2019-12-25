Рестораторы из Петербурга предложили организовать парклеты под летние террасы

В обращении приняли участие 27 предпринимателей.

Рестораторы из петербургских заведений общепита выступили с инициативой о спасении бизнеса в пандемию коронавируса. В письме указаны данные 27 представителей городского бизнеса, куда входят, например, заведения Oversize Pizza, "Общество чистых тарелок", "Пивная диета" и многие другие.

Как стало известно 24 июня из обращения, поступившего в распоряжение Piter.tv, этим выходом может стать установка парклетов — уличных террас на платформах, расположенных на парковочных местах ресторанов. Данная мера может позволить соблюсти рекомендации Роспотребнадзора по расстоянию между столами не менее 1,5 метра. В обращении точняется, что парклеты "зарекомендовали себя во многих городах Европы, США, Канады и Бразилии, а в условиях нового времени — во многих других развивающихся и выходящих из кризиса странах".

По результатам проводившихся исследований всего два парковочных места могут обеспечить возможность обслуживания до 150 человек в день. Для малого бизнеса такая возможность является критически необходимой. Безопасность граждан, обслуживание которых осуществляется на парклетах обеспечивают ограждения в виде цветочных клумб, одновременно облагораживающих и озеленяющих улицы города – отмечается в документе.

Обращение отправлено в адрес губернатора Петербурга, председателя Законодательного собрания города, трем депутатам парламента, городскому бизнес-омбудсмену, главам двух комитетов – по туризму и по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фото: обращение учредителей и гендиректоров предприятий общественного питания Петербурга