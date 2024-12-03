Эксперт рассказал, что делать при попадании руки ребенка в механизм эскалатора

Скорость перемещения ступеней эскалаторов превышает 0,7 метра в секунду, что способно вызвать тяжелые увечья.

Травмы детей на эскалаторах в Петербурге происходят регулярно. Недавно маленький мальчик едва избежал серьезной опасности, рискуя потерять пальцы, случайно поместив руку внутрь механизма эскалатора на станции метрополитена "Площадь Восстания". Мальчика доставили в больницу, а сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке обстоятельств происшествия. О том, как избежать подобных инцидентов, пишет spb.aif.ru со ссылкой на эксперта.

Скорость перемещения ступеней эскалаторов превышает 0,7 метра в секунду, что способно вызвать тяжелые увечья. Эксперт в области расследования несчастных случаев с детьми, руководитель Приволжского центра независимых экспертиз и специальных исследований Виктор Малиниченко, напоминает родителям о важности строгого соблюдения правил безопасности: держать ребенка крепко за руку либо на руках, внимательно наблюдать за ним, не допуская прыжков и попыток совать руки в щели устройства.

В случае попадания детской руки в механизм эскалатора самое важное — сохранять спокойствие и оперативно реагировать. Первостепенное действие — привлечение внимания сотрудника станции для немедленной остановки оборудования. Сотрудник отключит устройство и, вероятно, слегка переместит ступеньки назад, чтобы освободить конечность ребенка. Если неприятность случилась в торгово-развлекательном комплексе, необходимо немедленно воспользоваться красной кнопкой аварийного отключения, расположенной на входе и выходе лестничного полотна, уточнил специалист.

Фото: Piter.TV