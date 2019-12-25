По требованию прокуратуры Петербурга водитель Land Rover выплатил компенсацию за травмы ребенка в ДТП

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав владельца транспортного средства выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей семье потерпевшего.

Прокуратура Адмиралтейского района осуществила проверку обстоятельств инцидента, произошедшего вследствие обращения женщины, чьи родительские права связаны с пострадавшим ребенком.

Факты свидетельствуют о том, что вечером 29 мая текущего года, на пересечении улиц Парфеновская и Альбуминная, автомобиль марки Land Rover сбил 10-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть дороги.

Пострадавший ребенок получил значительные повреждения конечности, потребовавшие срочного медицинского вмешательства и последующего наложения гипсовой повязки. Прокуратурой принято решение инициировать судебное разбирательство с целью взыскания материального возмещения ущерба, причиненного здоровью несовершеннолетнего гражданина действиями водителя.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав владельца транспортного средства выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей семье потерпевшего ребёнка.

