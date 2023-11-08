В Петербурге военному произведут перерасчет пенсии благодарю вмешательству прокуратуры

Для защиты законных прав ветерана прокурор направил иск в суд с требованием пересмотреть размер страховой пенсии, учитывая стаж военной службы с момента её начисления.

Прокуратура Петродворцового района проверила соблюдение норм пенсионного законодательства по заявлению 65-летнего мужчины. Установлено, что ему в июне 2020 года была установлена страховая пенсия по возрасту, однако период прохождения военной службы в высшем учебном заведении Минобороны не был корректно учтён. Мужчина подавал заявление о перерасчёте пенсии, но получил отказ в рассмотрении своего обращения.

Для защиты законных прав ветерана прокурор направил иск в суд с требованием пересмотреть размер страховой пенсии, учитывая стаж военной службы с момента её начисления.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, однако ответчик оспорил судебное решение в апелляционной инстанции. Санкт-Петербургский городской суд, приняв во внимание позицию представителя прокуратуры, оставил постановление нижестоящего суда неизменённым, а апелляционную жалобу ответчика отклонённой.

Теперь пенсионному ведомству предписано провести перерасчёт пенсии заявителю с даты её первоначального установления.

Ранее мы сообщили о том, что за оскорбления в мессенджере петербурженке назначен штраф 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV